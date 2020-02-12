Тайсон Фьюри: Настает воскресенье, и всякий раз в этот день у меня суицидальное настроение Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри признался, что по по выходным его посещают мысли о самоубийстве.

- Я с нетерпением жду субботы, потому что в этот день я выкладываюсь на полную. Утром я долго бегаю, а потом играю с детьми или занимаюсь ещечем-нибудь.

А потом настает воскресенье, и всякий раз в этот день у меня суицидальное настроение, вне зависимости от того, в спортзале я или дома. Такое впечатление, что мир вокруг меня рушится, и я просто не хочу больше жить, - приводит слова Фьюри «Чемпионат» со ссылкой на Behind The Gloves.

Напомним, что первый бой чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера и экс-обладателя титулов WBA (Super), IBF и WBO Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью. Матч-реванш состоится 22 февраля и пройдет в Лас-Вегасе.