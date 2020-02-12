Ковалев может провести бой 25 апреля Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев может провести следующий бой 25 апреля в США.

- Для возвращения рассматривается дата 25 апреля, - цитирует ТАСС представителя команды российского боксера. Напомним, что Ковалев в ноябре прошлого года проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO.