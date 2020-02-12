Стал известен соперник Хусейна Байсангурова Российский легковес из Чечни Хусейн Байсангуров (15 побед, 13 нокаутов, 1 поражение) проведет бой против армянского нокаутера Армана Торосяна из Германии (19 побед, 16 нокаутов, 7 поражений).

Поединок в первом среднем весе двух техничных и зрелищных боксеров станет главным событием международного турнира «Короли Нокаутов - 2», который пройдет 28 февраля на камерной арене AZIMUT Отель Санкт-Петербург.

25-летний Байсангуров выйдет в ринг, чтобы приблизиться к своей цели - бою за звание чемпиона мира. В своем крайнем противостоянии в августе он одолел нокаутом грузинского боксера Гоги Гогичашвили. 36-летний Торосян мотивирован уверенно закрыть свое поражение от немца Ахмада Али, а также проверить свой нокаутирующий удар на домашнем ринге россиянина.

Также в основной программе убойного шоу — бои с участием перспективных питерских боксеров Зураба Квициани и Эдгара Москвичева.