Российскому боксеру Кушиташвили предъявили обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков

Следствие предъявило обвинение российскому боксеру Георгию Кушиташвили в избиении росгвардейца и хранении наркотиков.
«В настоящий момент обвинение предъявлено по двум статьям УК РФ: 318 и 228, статус Георгия уже - обвиняемый по делу», - сказал ТАСС адвокат спортсмена Александр Дегтерев.
Напомним, 2 февраля Кушиташвили был задержан правоохранительными органами при попытке забрать наркотики.
Сотрудники Росгвардии увидели, как Кушиташвили и его приятель Овик Оганнисян зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной. Росгвардейцы поднялись за ними и застали, когда молодые люди снимали закладку. Оганнисян сопротивления не оказал, а Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии, сломав ему нос.
В ходе личного досмотра у боксера был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признанно кокаином.
Добавим, что Кушиташвили является двукратным чемпионом России по боксу (2015, 2018) в весовой категории до 81 кг.
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