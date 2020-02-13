Апти Давтаев встретится с Джоном Напари 21 февраля - Советский спорт
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13 февраля 2020 14:03Бокс

Апти Давтаев встретится с Джоном Напари 21 февраля

Известный российский супертяжеловес Апти Давтаев (19-0-1, 18 КО), представляющий клуб «Ахмат», проведет защиту своего пояса WBC Asian Boxing Council Continental в супертяжелом весе в вечере профессионального бокса «Время легенд: Москва» 21 февраля.

Соперником 30-летнего Давтаева станет 36-летний боксер из Ганы Джон Напари (21-0, 15 КО), который, как и россиянин, еще ни разу не проигрывал на профессиональном ринге.

Апти Давтаев, который уже провел один поединок в 2020 году, 10 января в США нокаутировав Кита Барра в третьем раунде, продолжил подготовку к следующему бою в Детройте, США в знаменитом зале Kronk под руководством известного американского тренера Шугара Хилла Стюарда, племянника легендарного Эммануэля Стюарда..

«Я продолжил подготовку в зале Kronk к этому поединку, — сказал Давтаев. — С нетерпением жду возможности одержать еще одну красивую победу нокаутом над соперником, который до этого ни разу не проигрывал».

Вечер бокса «Время легенд: Москва» пройдет 21 февраля во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском. Это будет первый турнир «Время легенд» в Москве, и зрителей ожидают конкурентные поединки за чемпионские пояса ведущих боксерских федераций. В главном бою вечера за пояс WBO в первом среднем весе чемпион России и победитель прошлогоднего Кубка президента РФ Ислам Едисултанов (9-0, 6 КО) встретится с опытным Евгением Терентьевым (15-2, 7 КО). Также в этом вечере бокса выступит недавно начавший профессиональную карьеру член сборной России, участник Олимпиады-2016 Адлан Абдурашидов (3-0, 2 КО). Известный боец смешанных единоборств Абдул-Керим Эдилов проведет свой второй бой на профессиональном ринге.

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