В анализах Кушиташвили обнаружили наркотики Об этом сообщает РАПСИ.

Российский боксер Георгий Кушиташвили прошел медицинское освидетельствование.

Согласно источнику, в его моче обнаружены следы каннабиноидов и кокаина. Следствие утверждает, что спортсмен приобрел 0,6 грамма кокаина, а при задержании оказал сопротивление, в том числе ударил в нос сотрудника Росгвардии.

Добавим, 24-летний боксер дважды выигрывал чемпионат России.