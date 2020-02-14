Кушиташвили может получить пожизненную дисквалификацию за употребление кокаина - Советский спорт
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14 февраля 2020 13:53БоксГичунцев Артур

Кушиташвили может получить пожизненную дисквалификацию за употребление кокаина

При задержании он также оказал сопротивление и ударил сотрудника полиции.

Российский боксер Георгий Кушиташвили может лишиться профессиональной карьеры, поскольку организация «Трезвая Россия» потребовала от Федерации бокса страны дисквалифицировать его за употребление наркотиков.

«Мы официально обратились сегодня в Федерацию бокса России (ФБР), чтобы они исключили немедленно из олимпийской сборной боксера, который напал на сотрудников Росгвардии, в крови которого найдены тяжелые наркотики.

Буквально пару дней назад нам официально дал информацию вице-президент Федерации, что спортсмен из сборной не исключен, вопреки тем заявлениям, которые они сделали неделю назад, якобы он исключен из сборной. Сегодня, когда мы видим, что наркотики ему никто не подбрасывал, что они у него в крови, это очень позорное явление для российского бокса», – рассказал «360» глава «Трезвой России» Султан Хамзаев.

Напомним, 2 февраля Кушиташвили был задержан правоохранительными органами при попытке забрать наркотики. Сотрудники Росгвардии увидели, как боксер и его приятель зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной. Росгвардейцы поднялись за ними и застали, когда молодые люди «снимали закладку». Оганнисян сопротивления не оказал, а Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии, сломав ему нос.

В ходе личного досмотра у боксера был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признанно кокаином.

Добавим, что Кушиташвили является двукратным чемпионом России по боксу (2015, 2018) в весовой категории до 81 кг.

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