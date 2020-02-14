Адвокат Кушиташвили заявил, что наркотики могли подмешать в напиток спортсмена 24-летний боксер является двукратным чемпионом России (2015, 2018) в весовой категории до 81 кг.

Александр Дегтерев, адвокат российского боксера Георгия Кушиташвили, прокомментировал результаты медицинского освидетельствования, которое выявило в организме его клиента следы кокаина.

«В этой справке не отражено, каким образом были получены данные анализы и место, где их брали. Известно, что до этого он посещал ночной клуб. Алкоголь в крови не найден, они отдыхали большой компанией. Может быть, в напиток был подмешан наркотик», – приводит слова адвоката «Р-Спорт».

Напомним, 2 февраля Кушиташвили был задержан правоохранительными органами при попытке забрать наркотики. Сотрудники Росгвардии увидели, как боксер и его приятель зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной.

Росгвардейцы поднялись за ними и застали, когда молодые люди «снимали закладку». Оганнисян сопротивления не оказал, а Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии, сломав ему нос.

В ходе личного досмотра у боксера был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признанно кокаином.