Деонтей Уайлдер: Я бы и Тайсона вырубил - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 февраля 2020 14:31БоксШарафудинов Виктор

Деонтей Уайлдер: Я бы и Тайсона вырубил

Чемпион WBC заявил, что победил бы легендарного боксера даже на пике его карьеры.

В интервью TMZ.com американец Деонтей Уайлдер заявил, что смог бы отправить в нокаут самого Майка Тайсона, даже если бы сразился с легендой профессионального бокса на пике карьеры «Железного Майка». Вот что сказал Уайлдер:

«Я и Тайсон 1986 года? Я бы его вырубил. Люди любят сравнивать старую школу и современный бокс. Но нет такой школы, в которой я бы не был номером один!»

Любопытно, что Тайсон в ответ похвалил действующего чемпиона мира по версии WBC.

«Не знаю, победил бы я его или нет. Но мне нравится, что он уверен в себе. Я бы на его месте ответил бы так же. Он так и должен думать, он же чемпион мира. Этим немногие могут похвастаться», – отметил Майк в интервью BT Sports.

Тайсон был чемпионом мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996) и IBF (1987-1990).

22 февраля Уайлдер в Лас-Вегасе сразится с британцем Тайсоном Фьюри.

С вратарями и правыми нападающими – порядок, с центрфорвардами – беда В матче с «Лос-Анджелесом» (3:5) дебютировал защитник «Калгари» Александр Елесин. Экс-ярославец стал 47-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне. 13.02.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий
Морозова объявят президентом КХЛ в пятницу Новым главой КХЛ станет двукратный чемпион мира Алексей Морозов, занимающий пост управляющего директора МХЛ и президента «Крыльев Советов». 12.02.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав
Овечкин замахнулся на антирекорд Михайлова? После безумной шумихи заокеанской прессы, устроенной вокруг рядовой для такой глыбы, как Овечкин, отметки 700, наш славный снайпер, как я и опасался, притормозил под прессом ожиданий. Матч с «Аризоной» (1:3) стал уже четвертым сухим для капитана «Вашингтона». 16.02.2020 14:30 Хоккей Славин Виталий
Сергей Тарасов: В успех в смешанной эстафете не верю Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о предстоящем ЧМ-202 по биатлону 13.02.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Дмитрий Свищев – о золоте Логинова: Великая победа в одном из самых популярных в мире видов спорта Мартен Фуркад: Логинову надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперед Тарьей Бе: Считаю победу Логинова немного нечестной по отношению к нам
Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей
Армен Маргарян: Под Мусаева расчистили дорогу, а для Щетинина написали программу Начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» о причинах продажи Нобоа и Краневиттера, уходе Чистякова и возвращении Васютина и Кругового. 14.02.2020 11:00 Футбол
Логинов в отличной форме. Но ему привезли минуту с лишним В итальянском Антхольце смешанной эстафетой стартовал чемпионат мира. Сборная России финишировала шестой. 13.02.2020 18:45 Биатлон
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Которые тут временные – слазь. Почему наказание «Манчестер Сити» – это хорошо «Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года за нарушение правил финансового fair play. 15.02.2020 16:00 Футбол Андронов Алексей
Новости
14:59 Футбол Борис Ротенберг: Осталось договориться по аренде Кокорина с «Зенитом»
14:50 Теннис Польская теннисистка Линетт выиграла турнир WTA в Таиланде
14:31 Бокс Деонтей Уайлдер: Я бы и Тайсона вырубил
14:16 Футбол «Манчестер Сити» могут лишить чемпионского титула 2014 года
14:01 Скелетон Россиянка Никитина стала трехкратной чемпионкой Европы
13:48 Футбол Семин назвал самый запоминающийся матч «Локомотива» в еврокубках
13:33 Футбол Агент Кокорина опроверг информацию о переговорах игрока с «Зенитом» о новом контракте
13:22 Футбол Аджоев - о возможном подписании Лодыгина: Сначала он должен пройти медосмотр
13:08 Футбол «Краснодар» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на товарищеский матч
12:55 ММА «Это была тяжелая неделя». Нурмагомедов продолжает подготовку к бою с Фергюсоном
12:42 Футбол Спортивный директор «Герты»: Все знают, что Ковач - успешный тренер
12:27 Футбол Тиаго Силва: «ПСЖ» не боится Холанда, но уважает его
12:03 Плавание СМИ: Олимпиская чемпионка Мейлутите просила сократить дисквалификацию за допинг
11:47 Футбол Антуан Гризманн: Мы с Месси получаем удовольствие от игры друг с другом
11:37 Хоккей Главный тренер «Вашингтона»: Игра Овечкина тревожит меня сейчас меньше всего
11:29 Теннис Блинкова не смогла выйти в финал квалификации турнира в Дубае
11:15 Хоккей Овечкин - о 700-й шайбе в НХЛ: Рано или поздно это произойдет
11:04 Футбол В случае ухода Гвардиолы «Манчестер Сити» могут возглавить Почеттино или Роджерс
10:48 Футбол Источник: Кокорин и «Зенит» не могут договориться по условиям нового контракта
10:35 Хоккей Семен Варламов: «Вегас» создал много голевых моментов во втором периоде
«...С вами нам госбезопасно!» Стихи и рисунки про карательные органы снова в моде
Проверки на омских заводах, тариф на капремонт, Буксман и Гринь в Генпрокуратуре
Подозрительные закупки министерств Татарстана: нарушения или специфика?
«Я хочу прожить счастливую, классную жизнь». Что говорит о Нижнем Тагиле молодёжь
«Школьное кафе» или мамин бутерброд: нужна ли Волгограду концессия школьных столовых?
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика