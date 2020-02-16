Деонтей Уайлдер: Я бы и Тайсона вырубил Чемпион WBC заявил, что победил бы легендарного боксера даже на пике его карьеры.

В интервью TMZ.com американец Деонтей Уайлдер заявил, что смог бы отправить в нокаут самого Майка Тайсона, даже если бы сразился с легендой профессионального бокса на пике карьеры «Железного Майка». Вот что сказал Уайлдер:

«Я и Тайсон 1986 года? Я бы его вырубил. Люди любят сравнивать старую школу и современный бокс. Но нет такой школы, в которой я бы не был номером один!»

Любопытно, что Тайсон в ответ похвалил действующего чемпиона мира по версии WBC.

«Не знаю, победил бы я его или нет. Но мне нравится, что он уверен в себе. Я бы на его месте ответил бы так же. Он так и должен думать, он же чемпион мира. Этим немногие могут похвастаться», – отметил Майк в интервью BT Sports.

Тайсон был чемпионом мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996) и IBF (1987-1990).

22 февраля Уайлдер в Лас-Вегасе сразится с британцем Тайсоном Фьюри.