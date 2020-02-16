Адлан Абдурашидов: Хочу стать чемпионом мира Вечер бокса «Время легенд: Москва» пройдет 21 февраля во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском.

21 февраля в Москве в турнире «Время легенд: Москва» топовый боец боксерского клуба «Ахмат» Адлан Абдурашидов (3-0, 2 КО) проведет защиту своего титула WBC Asian Boxing Council Silver в первом полусреднем весе, и перед четвертым боем на профессиональном ринге Абдурашидов, в активе которого уже есть победа над экс-чемпионом мира Мозесом Полусом (40-5, 25 КО), поделился планами относительно своей профессиональной боксерской карьеры.

«Я хочу поскорее стать чемпионом мира. И я знаю, что все для этого есть, — сказал боксер. — Сейчас всё в моих руках, и все зависит только от меня. И тут нужно отметить ещё один момент: каким бы ты хорошим боксером ни был, рядом должны быть люди, которые в тебя верят. В этом мне очень повезло — сами знаете, как Рамзан Ахмадович Кадыров поддерживает спорт, поддерживает спортсменов. И имея такую поддержку, мне нужно будет сильно постараться, чтобы не стать чемпионом мира по всем основным версиям.

Боксёр активно готовится к поединку под руководством известного тренера Андрея Ивичука.

«После перехода в профессиональный бокс я очень сильно прибавил и могу с уверенностью сказать, что профессиональный бокс - это моё — отметил Абдурашидов и добавил, что не хочет делать прогнозов и громких заявлений перед своим боем. — Знаете, говорить можно много всего, намного важнее — что ты делаешь. Сейчас я ничего говорить не хочу. А все, что я хочу сказать, я буду показывать в ринге».

За плечами Абдурашидова большая любительская карьера, в которой было участие в Олимпийских Играх и победы и призовые места на чемпионатах России, но он не жалеет о своем переходе в профессиональный бокс.

«Назад меня абсолютно не тянет, скажу больше, я подзадержался в любителях, — признался Абдурашидов. И сейчас, с одной стороны, жалею, что я вовремя не перешел, но, с другой стороны, все что ни делается - всё от всевышнего и всё к лучшему. Наверное, так и должно было быть».

В главном бою вечера за пояс WBO в первом среднем весе чемпион России и победитель прошлогоднего Кубка президента РФ Ислам Едисултанов (9-0, 6 КО) встретится с опытным Евгением Терентьевым (15-2, 7 КО). Также в нем выступит российский супертяжеловес, обладатель пояса WBC Asian Boxing Council Continental Апти Давтаев, а известный боец смешанных единоборств Абдул-Керим Эдилов проведет свой второй бой на профессиональном ринге.