Апти Устарханов и Андрей Сироткин встретятся 21 февраля - Советский спорт
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17 февраля 2020 13:04Бокс

Апти Устарханов и Андрей Сироткин встретятся 21 февраля

Вечер бокса «Время легенд: Москва» пройдет 21 февраля во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском.

21 февраля в вечере профессионального бокса «Время легенд: Москва» состоится очень интересный поединок между обладателем титула WBC Asian Boxing Council Continental в среднем весе Апти Устархановым (18-3-3, 5 КО) и участником прошлогоднего отборочного поединка во втором среднем весе Андреем Сироткиным (16-1, 5 КО), имеющий важной значение для обоих боксеров.

29-летний Устарханов в любителях становился чемпионом России среди юношей и призером молодежного первенства страны, и в 2013 году перешел на профессиональный ринг, где ему не всегда сопутствовал успех, но с момента своего последнего поражения на выезде в Австралии в декабре 2017 года он одержал три победы и завоевал континентальный пояс WBC в среднем весе, предоставляющий возможности для дальнейшего продвижения вверх в мировых рейтингах.

34-летний Андрей Сироткин начал свою бойцовскую карьеру в кикбоксинге и добился там значительных успехов, а с 2014 года начал боксировать на профессиональном ринге. В 2018 году он занимал пятое место в рейтинге WBA во втором среднем весе и стал участником отборочного поединка за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира. В этом отборочном бою против британца Джона Райдера российский боксер потерпел первое поражение в карьере. В прошлом году он вернулся на ринг с победой и сейчас намерен вновь включиться в борьбу за право выйти на бой за титул чемпиона мира только уже на одну весовую категорию ниже, где он не будет уступать в габаритах своим соперникам.

В главном бою вечера за пояс WBO в первом среднем весе чемпион России и победитель прошлогоднего Кубка президента РФ Ислам Едисултанов (9-0, 6 КО) встретится с опытным Евгением Терентьевым (15-2, 7 КО). Также в нем выступят российский супертяжеловес, обладатель пояса WBC Asian Boxing Council Continental Апти Давтаев (19-0-1, 18 КО) и недавно начавший профессиональную карьеру член сборной России, участник Олимпиады-2016 Адлан Абдурашидов (3-0, 2 КО), а известный боец смешанных единоборств Абдул-Керим Эдилов проведет свой второй бой на профессиональном ринге.

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