Тайсон Фьюри: Каждое воскресенье я хочу покончить собой Ранее сообщалось, что спортсмен лечился от наркотической зависимости.

Британский боксер Тайсон Фьюри сообщил о депрессивном состоянии во время выходных.

«Каждое воскресенье я хочу покончить с собой. Не могу спокойно отдыхать, потому что я трудоголик. Я пашу на тренировках, и только тогда чувствую себя прекрасно. Мне тяжело, когда я отдыхаю. Впрочем, это чувство покидает меня каждое утро понедельника», – цитирует британца ESPN.

Добавим, что 22 февраля Фьюри проведет ответный поединок с чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером.