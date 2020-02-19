Тайсон Фьюри: Каждое воскресенье я хочу покончить собой

Британский боксер Тайсон Фьюри сообщил о депрессивном состоянии во время выходных.
«Каждое воскресенье я хочу покончить с собой. Не могу спокойно отдыхать, потому что я трудоголик. Я пашу на тренировках, и только тогда чувствую себя прекрасно. Мне тяжело, когда я отдыхаю. Впрочем, это чувство покидает меня каждое утро понедельника», – цитирует британца ESPN.
Добавим, что 22 февраля Фьюри проведет ответный поединок с чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером.
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