Источник: бой Головкина отменен

Бой многократного чемпиона по версиям IBF и IBO казахстанского боксера Геннадия Головкина против Камила Шеремета отменен. Это случилось из-за травмы.
«Мы сделали все возможное, но изменить ничего не получилось. Он просто не выполнил наши требования, и мы попросили его покинуть наш тренировочный лагерь. Желаем ему удачи в будущем, — приводит ESPN слова представителя Головкина Виктора Конте.
Подробности этой странной ситуации не уточняются. Головкин на профессиональном ринге провел 42 боя. Выиграл в 40 из них, 35 нокаутом.
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