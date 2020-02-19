Источник: бой Головкина отменен Известный казахстанский боксер травмировал голень.

Бой многократного чемпиона по версиям IBF и IBO казахстанского боксера Геннадия Головкина против Камила Шеремета отменен. Это случилось из-за травмы.

«Мы сделали все возможное, но изменить ничего не получилось. Он просто не выполнил наши требования, и мы попросили его покинуть наш тренировочный лагерь. Желаем ему удачи в будущем, — приводит ESPN слова представителя Головкина Виктора Конте.

Подробности этой странной ситуации не уточняются. Головкин на профессиональном ринге провел 42 боя. Выиграл в 40 из них, 35 нокаутом.