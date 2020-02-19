Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
Асламбек Идигов: Фьюри победит, если будет слушаться тренера - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 февраля 2020 22:47Бокс

Асламбек Идигов: Фьюри победит, если будет слушаться тренера

Поединок состоится 22 февраля и пройдет в Лас-Вегасе (США).

Российский средневес Асламбек Идигов дал прогноз на бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером

– Фьюри готовился под руководством моего тренера Шугара Хилла. Если он будет слышаться его и советы угла, Тайсон возьмет верх. Но 50 на 50. У Уайлдера хороший тайминг.

Напомним, что первый поединок между Фьюри и Уайлдером прошел всю дистанцию, а по его итогам судьи не смогли выявить победителя.

Последние шансы Гвардиолы и Неймара В плей-офф главного еврокубка вышли исключительно представители пяти ведущих чемпионатов. 18.02.2020 11:00 Футбол Мощенко Захар
Еще по теме:
Джан - после победы над «ПСЖ»: Идеальной игры не бывает, но это был очень хороший матч Альберт Селадес: К сожалению, «Валенсию» преследует эпидемия травм Главный тренер «Аталанты»: «Валенсия» опасный соперник, но мы должны концентрироваться на своей игре
Нас гнобили – но мы побеждали. Итоги небывалого для России зимнего уик-энда  В эти фантастические выходные мы с вами пережили огромное количество спортивных событий – как отрицательных, так и положительных. 17.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев
Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13 ММА Ващенко Сергей
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав
Вечный двигатель Холанда. 19-летний норвежец продолжает покорять Европу Его дубль принес дортмундской «Боруссии» победу над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 19.02.2020 14:38 Футбол Безъязычный Алексей
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Аленичев: Ни один игрок РПЛ не заиграет в «Ювентусе». в том числе Миранчук Бывший главный тренер «Спартака» и «Енисея» высказался о зимних переменах в премьер-лиге, весенних перспективах Доменико Тедеско, аренде Федора Смолова в «Сельту» и ситуации с Александром Кокориным. 19.02.2020 22:44 Футбол Григорьевская Юлия
Бело-голубым поставили «пятерку». «Йокерит» разгромил «Динамо» 5:0 Самые интересные моменты большого хоккейного понедельника – в обзоре от «Советского спорта». 17.02.2020 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Гранаты не той системы. Женская сборная России продолжает разочаровывать болельщиков Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) прошла женская индивидуальная гонка на 15 км. Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт лишь тринадцатая. 18.02.2020 19:43 Биатлон Волохов Юрий
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Новости
23:54 Футбол Дмитрий Аленичев: Соболеву еще рано переходить в «Спартак»
23:30 Теннис Павлюченкова вылетела с турнира в Дубае
23:17 Биатлон Йоханнес Бе: Счастлив выиграть серебряную медаль на чемпионате мира
22:53 Футбол Дмитрий Аленичев: «Спартак» вряд ли зацепится за шестерку
22:47 Бокс Асламбек Идигов: Фьюри победит, если будет слушаться тренера
22:39 Футбол Официально: Кардозу перешел в «Тамбов»
22:27 Хоккей «Северсталь» одержала победу над московским «Динамо»
22:25 Футбол Аленичев – о трансфере Смолова в «Сельту»: До человека дошло, что футбол важнее денег
22:08 Волейбол «Зенит-Казань», «Кузбасс» и «Факел» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов ЕКВ
21:51 Бокс Тайсон Фьюри: Вырву сердце Уайлдера и заставлю съесть
21:46 Биатлон Дмитрий Васильев: Критика Логинова – попытка безнаказанно вывести соперника из строя
21:30 Волейбол «Зенит-Казань» обыграл турецкий «Халкбанк» и занял второе место в своей группе в Лиге чемпионов
21:27 Теннис Халеп поспорит с Соболенко за полуфинал турнира в Дубае
21:14 Футбол «Барселона» надеется купить Лаутаро Мартинеса в рассрочку
21:13 Футбол Нападающий «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд может пропустить чемпионат Европы
20:44 Формула-1 Хэмилтон показал лучшее время в первый день тестов в Барселоне, у Квята – пятый результат
20:21 Футбол «Ростов» проиграл чемпиону Норвегии «Мольде»
20:16 Футбол «Урал» сыграл вничью с «Ригой» Кононова
20:11 Футбол Юрий Лодыгин: В «Арсенале» хорошая атмосфера, я не чувствую себя чужим
19:55 Футбол «Спартак» заявил Соболева за свою вторую команду, которая выступает в ФНЛ
50 тысяч москвичей готовы защищать особняки Большого Палашевского переулка от сноса
Минимущество объяснило появление платной парковки у вокзала Петрозаводска
Миф о Летове. Как Омск переваривает неудобное наследие панка
Источник: в деле Сергея Прошина появился еще один соучастник преступной деятельности
«Это уже не радость, а проблема»: Уфу засыпало снегом, который не успевают чистить
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика