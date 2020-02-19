Асламбек Идигов: Фьюри победит, если будет слушаться тренера Поединок состоится 22 февраля и пройдет в Лас-Вегасе (США).

Российский средневес Асламбек Идигов дал прогноз на бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером

– Фьюри готовился под руководством моего тренера Шугара Хилла. Если он будет слышаться его и советы угла, Тайсон возьмет верх. Но 50 на 50. У Уайлдера хороший тайминг.

Напомним, что первый поединок между Фьюри и Уайлдером прошел всю дистанцию, а по его итогам судьи не смогли выявить победителя.