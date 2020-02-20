Коронавирус не помешает проведению боя Бетербиев - Мэн Фаньлун Поединок запланирован на 28 марта в Квебеке.

Коронавирус не должен помешать поединку между российским боксером Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлунем.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов боя.

«Угрозы вируса нет, потому что Мэн Фаньлун заранее прибыл в США», - сказал собеседник агентства.

Напомним, Бетербиев является чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC. На профессиональном ринге он одержал 15 побед (все нокаутом) в 15 поединках.

18 октября 2019 года россиянин победил техническим нокаутом украинца Александра Гвоздика.

Мэн Фаньлун также не знает поражений, одержав 16 побед (10 нокаутом).