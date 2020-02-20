Григорий Дрозд: Фьюри может преподнести сюрприз любому боксеру Бывший чемпион WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером

– Я считаю, фаворит однозначно Уайлдер, но Фьюри парень-то нестандартный, он может преподнести сюрприз любому боксеру. Думаю, бой будет непростой! Но мне кажется, Уайлдер – серьезный фаворит, потому что два своих поединка он очень хорошо провел, а Фьюри, наоборот, был немножко невнятным. Фьюри умеет боксировать, с этой точки зрения он имеет больше шансов, но Деонтею нужно просто попасть. Если он попадет – Фьюри ляжет, поэтому я ставлю на него, – цитирует Дрозда Sport24.ru.

Напомним, что 22 февраля боксерам предстоит ответный поединок, который пройдет в Лас-Вегасе (США). Первый бой состоялся в декабре 2018 года и прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи не смогли выявить победителя.