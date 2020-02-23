WBC хочет провести третий бой между Фьюри и Уайлдером Сегодня британец стал новым чемпионом мира в тяжелом весе по версии всемирного боксерского совета.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что организация хотела бы провести третий поединок между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

«Это был очень большой бой, теперь у нас новый чемпион. Я очень рад за Фьюри, он заслужил эту победу. Мы бы хотели, чтобы состоялся реванш между боксерами при условии, что у нас в течение года не появится новый претендент на титул», - сказал Сулейман в интервью ТАСС.

Напомним, сегодня Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде победил Уайлдера. Британец стал новым чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версии WBC.

31-летний Фьюри имеет на своем счету 30 побед (21 нокаутом) и 1 ничью в 31 бое.

34-летний Уайлдер потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В 44 поединках американец одержал 42 победы (41 нокаутом), еще одни бой завершился вничью.

Добавим, что этот поединок стал вторым между боксерами. В декабре 2018 года бой продлился все 12 раундов и завершился вничью.