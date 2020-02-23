Боб Арум: У Уайлдера есть 30 дней, чтобы воспользоваться опцией реванша Боб Арум, со-промоутер Тайсона Фьюри, американский боксер Деонтей Уайлдер может воспользоваться опцией незамедлительного реванша.

- У Уайлдера есть 30 дней, чтобы воспользоваться опцией незамедлительного реванша, - цитирует Арума ТАСС.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что организация хотела бы провести третий поединок между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

Напомним, сегодня Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде победил Уайлдера. Британец стал новым чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версии WBC.

После этого боя 31-летний Фьюри имеет на своем счету 30 побед (21 нокаутом) и 1 ничью в 31 поединке. На счету 34-летнего Уайлдера, потерпевшего первое поражение в профессиональной карьере, 42 победы (41 нокаутом) в 44 боях.