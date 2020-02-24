Ковалев был арестован в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 февраля 2020 21:22БоксКорегин Владислав

Ковалев был арестован в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде

Следующий бой 36-летнего спортсмена может состояться весной в США.

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев был арестован за вождение в нетрезвом виде.

По информации TMZ.com, машину россиянина остановили в два часа ночи в Лос-Анджелесе. Полицейские, предполагая, что Ковалев находился за рулем в состоянии опьянения, доставили его в участок, выпустив в 7:35 утра под подписку о невыезде.

Отметим, что 36-летний боксер за свою карьеру принял участие в 39 поединках, одержал 34 победы, проиграл четыре раза и один раз была зафиксирована ничья. В последнем своем бою, который состоялся 2 ноября 2019 года, Ковалев уступил Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

Тотальное превосходство. Россиянин Молдавский не оставил шансов американцу Аяле (видео) Российский тяжеловес Валентин Молдавский одержал очередную победу в Bellator. Ученик Федора Емельяненко является главным претендентом на пояс чемпиона. 22.02.2020 06:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Тренер Фергюсона: Хабиб - лучший борец за всю историю ММА Генри Сехудо: Хабиб - человек чести, а Конор любит избивать стариков исподтишка Харитонов нокаутировал Родригеса на турнире в Белоруссии (видео)
Алексей Нуждов: Нервы Логинову потрепали, но к эстафете Саша продолжает готовиться Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов – о ситуации с обысками российских биатлонистов в Антхольце. 22.02.2020 13:15 Биатлон Волохов Юрий
«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья
Тарасов опять отличился, а в РПЛ новый спонсор. Анонс свежего ССФ Во вторник, 25 февраля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 24.02.2020 13:30 Футбол Анисимов Вадим
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
«Или пенальти, или сборная России выиграла». Позорное судейство на Кубке легенд (видео) Два удаления у соперников «за мат», гол россиян после завершения времени матча. Так сборную России не тащили к победе за уши еще никогда. 23.02.2020 19:00 Футбол Борисов Антон
Андрей Сироткин: Стогниенко обещал взять меня на игру «Ман Сити» Российский боксер среднего веса Андрей Сироткин рассказал о победе над Апти Устархановым и дружбе с комментатором Владимиром Стогниенко, который находился у него в углу. 22.02.2020 04:30 Бокс Усачев Владислав
Ковальчук меняет команду, Малкин забивает и дерется, а Худобин становится первой звездой (видео) «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 24.02.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр
Новости
21:22 Бокс Ковалев был арестован в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде
21:11 Теннис Ястремская обыграла Флипкенс и вышла во второй круг турнира WTA в Дохе
20:57 Хоккей Францоуз стал первой звездой недели в НХЛ
20:45 Хоккей Президент «Рейнджерс» рассказал подробности аварии Шестеркина и Бучневича
20:31 Хоккей Илья Ковальчук: Я выбрал «Вашингтон», хотя у «Монреаля» были более заманчивые предложения
20:13 Хоккей Шестеркин и Бучневич попали в автомобильную аварию
20:02 Футбол Гендиректор «Сочи» подтвердил, что Имбула перейдет в команду на правах свободного агента
19:52 Футбол Тульский «Арсенал» обыграл «Аланию» в контрольном матче
19:42 Теннис Звонарева вышла во второй круг турнира WTA в Дохе
19:31 Теннис Карен Хачанов: В матче с Кукушкиным мне было очень важно победить в первом сете
19:26 Футбол «Рига» Кононова обыграла «Чертаново» в Кубке ФНЛ
18:54 Хоккей Агент Наместникова прокомментировал переход своего клиента в «Колорадо»
18:44 Футбол Башкиров покинул «Рубин»
18:36 Хоккей Источник: Наместников перешел из «Оттавы» в «Колорадо»
18:22 Футбол Джордан Хендерсон: Проигрыш в Мадриде был горьким разочарованием
18:13 Футбол Лоренцо Инсинье: Для «Наполи» Марадона священен, но Месси – лучший прямо сейчас
18:03 Футбол «Челси» готов приобрести летом Икарди
17:51 Теннис Рублев победил итальянца Музетти и вышел во второй круг турнира ATP в Дубае
17:41 Футбол «Арсенал» готов выплатить 50 миллионов евро «Атлетико» за Томаса
17:26 Футбол Лаос назначен главным арбитром на «Эль-Класико»
Нидерландский прокурор заявил, что есть очевидец запуска "Бука", сбившего МН17
Рабочий погиб при обрушении строящегося ЖК «Кислород» в Ижевске
Саженцы тополя на 1,2 миллиона рублей закупает администрация Белгорода
Минздрав РТ назвал информацию о закрытии РКБ фейком
Итоги недели: московское время, «разборки» коммунистов и неудачи «Ротора»
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика