Ковалев был арестован в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде Следующий бой 36-летнего спортсмена может состояться весной в США.

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев был арестован за вождение в нетрезвом виде.

По информации TMZ.com, машину россиянина остановили в два часа ночи в Лос-Анджелесе. Полицейские, предполагая, что Ковалев находился за рулем в состоянии опьянения, доставили его в участок, выпустив в 7:35 утра под подписку о невыезде.

Отметим, что 36-летний боксер за свою карьеру принял участие в 39 поединках, одержал 34 победы, проиграл четыре раза и один раз была зафиксирована ничья. В последнем своем бою, который состоялся 2 ноября 2019 года, Ковалев уступил Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.