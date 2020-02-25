Дональд Трамп о поединке Фьюри - Уайлдер: Это было захватывающе, думаю, мы пригласим их в Белый дом Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от просмотра реванша между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

- Это было действительно очень захватывающе. Может быть, мы должны привести их обоих в Белый дом - я не знаю, потому что это было действительно круто. Я думаю, мы сделаем это, - цитирует Трампа Business Insider.

Напомним, Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде победил Уайлдера и стал новым чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версии WBC.

После этого боя 31-летний Фьюри имеет на своем счету 30 побед (21 нокаутом) и 1 ничью в 31 поединке. На счету 34-летнего Уайлдера, потерпевшего первое поражение в профессиональной карьере, 42 победы (41 нокаутом) в 44 боях.