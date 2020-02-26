Дмитрий Кудряшов: Я хочу попробовать себя в смешанных единоборствах Спортсмен продолжает подготовку к поединку по правилам бокса с Русланом Файфером.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, что однажды хотел бы проверить свои силы в поединках по правилам смешанных единоборств.

«Я не тот товарищ, которому нужно заработать деньги и который готов выйти, несмотря ни на что. Я хотел бы себя попробовать в этой дисциплине, но хотелось бы выглядеть достойно. Я действительно хочу попробовать себя в ММА, и, возможно, в ближайшем будущем это случится. В ММА много выходцев из рукопашного спорта, а я являюсь мастером спорта в этой дисциплине. Но я понимаю, что нужно основательно поработать над борьбой, уходом от сетки», - рассказал боксер в интервью «РИА Новости».

Кудряшов на профессиональном ринге одержал 24 победы (23 - нокаутом) при трех поражениях. В своем последнем поединке, 21 декабря 2019 года, россиянин раздельным решением судей одержал победу над чехом Вацлавом Пейсаром.

В мае в Ростове-на-Дону Кудряшову предстоит провести бой с соотечественником Русланом Файфером.