Дмитрий Кудряшов: Я хочу попробовать себя в смешанных единоборствах - Советский спорт
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26 февраля 2020 11:57БоксНечаев Юрий

Дмитрий Кудряшов: Я хочу попробовать себя в смешанных единоборствах

Спортсмен продолжает подготовку к поединку по правилам бокса с Русланом Файфером.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, что однажды хотел бы проверить свои силы в поединках по правилам смешанных единоборств.

«Я не тот товарищ, которому нужно заработать деньги и который готов выйти, несмотря ни на что. Я хотел бы себя попробовать в этой дисциплине, но хотелось бы выглядеть достойно. Я действительно хочу попробовать себя в ММА, и, возможно, в ближайшем будущем это случится. В ММА много выходцев из рукопашного спорта, а я являюсь мастером спорта в этой дисциплине. Но я понимаю, что нужно основательно поработать над борьбой, уходом от сетки», - рассказал боксер в интервью «РИА Новости».

Кудряшов на профессиональном ринге одержал 24 победы (23 - нокаутом) при трех поражениях. В своем последнем поединке, 21 декабря 2019 года, россиянин раздельным решением судей одержал победу над чехом Вацлавом Пейсаром.

В мае в Ростове-на-Дону Кудряшову предстоит провести бой с соотечественником Русланом Файфером.

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