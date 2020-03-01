Гарсия победил Варгаса и завоевал бриллиантовый пояс WBC

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия завоевал вакантный бриллиантовый пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
В поединке, состоявшемся в ночь на 1 марта во Фриско (Техас) американец победил своего соотечественника Джесси Варгаса единогласным решением судей – 116:111, 116:111, 114:113.
Теперь на счету 32-летнего Гарсии 40 побед (30 – нокаутом) при одном поражении. Статистика 30-летнего Варгаса – 29 побед (11 – нокаутом), два поражения и два ничейных результата.
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