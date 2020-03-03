«И снова к началу, начать все сначала». Ковалев начал подготовку к следующему бою Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев прибыл в город Вентура (Калифорния, США), приступил к подготовке к следующему бою.

«И снова к началу, начать все сначала, что для меня уже не ново, потому что, это профессиональный бокс. Сегодня начинаю свой тренировочный лагерь к предстоящему бою. Дата и соперник будет известно в ближайшее время. Следите за новостями», — написал Ковалев в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Ковалев может перейти из полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг) в первый тяжелый вес (до 90,7 кг), также отмечалось, что следующий поединок российский боскер может провести 25 апреля в США.

Напомним, что Ковалев в ноябре прошлого года проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO. В своей карьере 36-летний россиянин провел 39 поединков, победив 34 раза, 29 из которых – нокаутом.