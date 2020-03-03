Официально: Уайт и Поветкин проведут бой в Манчестере 2 мая

Бой британца Диллиана Уайта и россиянина Александра Поветкина состоится 2 мая в Манчестере. Этот факт подтвердили промоутеры боксеров Эдди Хирн и Андрей Рябинский.
«Подтверждаем официально: Диллиан Уайт против Александра Поветкина 2 мая. Бой в Манчестере. Пожелаем Саше удачи!», – написал Рябинский на своей странице в инстаграме.
В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья в профессиональном ринге. 31-летний Уайт подержал в 28 поединка 27 побед (18 нокаутом), потерпев одно поражение.
Последний бой россиянин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом.
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