Ковалев не станет менять весовую категорию

Бывший чемпион мира Сергей Ковалев отказался от решения сменить весовую категорию и перейти в первый тяжелый вес из полутяжелой весовой категории.
«Ближайшие два боя пройдут в прежнем весе», — приводит ТАСС слова представителя команды Ковалева.
Следующим соперником российского боксера станет Салливан Баррера. Бой пройдет 25 апреля.
36-летний Ковалев одержал на профессиональном ринге 34 победы, из них 29 нокаутом. Он потерпел четыре поражения, еще один поединок закончился ничьей. Боксер ранее был обладателем чемпионского пояса по версии WBO, но уступил его Саулю Альваресу.
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