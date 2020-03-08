Боксерша из Санкт-Петербурга скрывала пол, чтобы сражаться с мужчинами Татьяна Дваждова выступала под именем Владимир Ермолаев.

В интервью News.ru девушка-боксер из Санкт-Петербурга Татьяна Дваждова рассказала о том как боролась за отмену женских категорий в своем виде спорта. 22-летная спортсменка утверждает, что провела 17 поединков – все исключительно с мужчинами.

Дваждова подчеркивает, что согласна выходить на ринг только с представителями сильного пола, поскольку женщин «слабым полом» не считает. На различных турнирах ей приходилось скрывать свой пол и выступать под именем Владимир Ермолаев.

«Когда я пришла в спорт, я отказывалась признавать, что я слабее мужчин, – рассказала Татьяна. – Женские категории выделены на основании представления о том, что женщины слабее мужчин. Могу привести пример: приехала на любительские соревнования. Приехала туда и выступила под именем Владимир и выиграла бой. Мне отказали, когда я хотела выступить под именем Татьяна».

Дваждова также рассказала, что уже пять лет работает грузчиком, однако ее не могут трудоустроить официально из-за того, что российское законодательство запрещает женщинам заниматься этой работой.

Становиться офисным работником или продавцом девушка не намерена. Татьяна призналась, что регулярно сталкивается с травлей и оскорблениями в свой адрес, однако не намерена останавливаться на своем пути.