Александр Емельяненко жестко ответил Сергею Харитонову Так он отреагировал на слова о том, что предал своего брата Федора.

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко жестко прокомментировал слова другого известного спортсмена Сергея Харитонова.

Тот обвинил Александра в предательстве брата Федора. Ранее Харитонов, кроме того, часто критиковал оппонента за его поступки вне ринга.

«Я вообще не понимаю, почему эта крыса каждый раз упоминает обо мне. О ней никто ничего не знает и не помнит. О нем вспоминают, когда он говорит об Александре Емельяненко. Он мне вообще не нужен. Я давно на Харитонове крест поставил и забыл о нем. Каким образом я предал брата? Не понимаю. Он несет всякую чушь», — приводит Sport24 слова Емельяненко.

Он добавил, что у него и Федора своя жизнь, и не нужно лезть в их отношения. Емельяненко подчеркнул, что его брат относиться к Харитонову так же, как и он сам, то есть не уважает его.

В апреле Емельяненко проведет бой с Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107 в Москве.