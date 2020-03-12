Егоров победил Дукара, став обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
12 марта 2020 23:45БоксКорегин Владислав

Егоров победил Дукара, став обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA

Российский боксер Алексей Егоров выиграл у чеха Василя Дукара в поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 90,71 кг.

Поединок, состоявший из десяти раундов, прошел в Казани и завершился победой россиянина решением судей.

Отметим, что Егоров является обладателем титула золотого чемпиона WBА. Теперь он стал претендентом на пояс суперчемпиона мира, принадлежающий французскому боксеру Арсену Гуламиряну.

На счету 28-летнего россиянина 11 поединков в профессиональной карьере, в которых он еще ни разу не проиграл. Семь боев завершились нокаутом.

Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Фуркад сохранил лидерство в общем зачете, несмотря на победу Йоханнеса Бе в спринте Йоханнес Бе выиграл спринт в Контиолахти, Елисеев – 14-й, а Логинов – 18-й Заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене отменен
Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей
Трус не играет в хоккей. Сезон НХЛ остановлен из-за коронавируса В четверг вечером случилось неизбежное: вслед за всеми остальными профессиональными, студенческими и молодежными лигами Северной Америки о приостановке сезона из-за угрозы коронавируса объявила НХЛ. 12.03.2020 21:33 Хоккей Славин Виталий
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Хабиб назвал Фергюсона глупым человеком, лживым мексиканцем и пнул его пояс (видео) Нурмагомедов и Фергюсон пообщались на пресс-конференции, приуроченной к турниру UFC 249. 07.03.2020 03:00 ММА Ващенко Сергей
Каток, где закончилось детство Медведевой. В Таллине стартует юниорский ЧМ В среду в Эстонии начинается первенство планеты среди юниоров. Российские фигуристы претендуют на золото во всех четырех видах программы. 04.03.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Яшкин взял курс на ЦСКА. «Динамо» выиграло серию у «Спартака» В историческом матче без зрителей бело-голубые дожали красно-белых (3:2ОТ). Во втором круге плей-офф нас ждет второе московское дерби – ЦСКА против «Динамо». 12.03.2020 22:15 Хоккей Домрачев Владислав, Федоровский Александр
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 22-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 12.03.2020 23:00 Футбол Безъязычный Алексей
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Пандемия парализует спорт. Как коронавирус изменил нашу жизнь «Советский спорт» собрал все важные спортивные события, на проведение которых повлияла болезнь. 12.03.2020 09:45 Футбол
Новости
00:00 Футбол Андре Виллаш-Боаш: Считаю, что сейчас необходимо приостановить все турниры
23:45 Бокс Егоров победил Дукара, став обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA
23:30 Хоккей Олег Знарок: Хочу поблагодарить команду за хороший сезон
23:20 Хоккей Владимир Крикунов: Во втором периоде мы играли слишком робко
23:08 Футбол «Истанбул» добился минимальной победы над «Копенгагеном»
23:00 Футбол «Базель» в гостях победил у «Айнтрахта»
22:51 Футбол «Манчестер Юнайтед» разгромил ЛАСК в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
22:37 Хоккей Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ
22:27 Футбол Икарди хочет вернуться в Италию
22:09 Футбол «Эвертон» надеется летом приобрести Белотти
22:00 Хоккей Московское «Динамо» обыграло «Спартак» и во втором раунде плей-офф сыграет против ЦСКА
21:54 Футбол Сергей Овчинников: Отказывал «Спартаку» несколько раз и получил за это машину и три квартиры
21:51 Футбол Кевин Стротман: Хочу остаться в «Марселе» и добыть с ним право выступить в Лиге чемпионов
21:39 Баскетбол «Локомотив-Кубань» в Таллине обыграл «Калев»
21:26 Футбол Правительство Великобритании рассматривает возможность приостановки спортивных соревнований
21:22 Футбол Защитник «Лестера» Перейра пропустит остаток сезона из-за травмы колена
21:11 Волейбол Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов, во второй раз проиграв в четвертьфинале «Вакифбанку»
21:05 Футбол Хименес может продолжить карьеру в «Арсенале» или «Тоттенхэме»
20:56 Футбол Джан Пьеро Гасперини: На улицах блокпосты, как будто в Бергамо чума
20:56 Хоккей Берглунд и Митчелл покинули «Нефтехимик»
Идеальное оружие "Ухань-400": появление коронавируса было предсказано в 1981 году
Имущество банкротящихся «Нижнетагильских тепловых сетей» выставили на торги
Как тюменские депутаты голосовали за поправки в Конституцию. Репортаж
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика