Егоров победил Дукара, став обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA Российский боксер Алексей Егоров выиграл у чеха Василя Дукара в поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 90,71 кг.

Поединок, состоявший из десяти раундов, прошел в Казани и завершился победой россиянина решением судей.

Отметим, что Егоров является обладателем титула золотого чемпиона WBА. Теперь он стал претендентом на пояс суперчемпиона мира, принадлежающий французскому боксеру Арсену Гуламиряну.

На счету 28-летнего россиянина 11 поединков в профессиональной карьере, в которых он еще ни разу не проиграл. Семь боев завершились нокаутом.