Поединок Бетербиев - Мэн Фаньлун может быть отменен из-за коронавируса Бой запланирован на 28 марта в Квебеке.

Поединок между российским боксером Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлунем может быть отменен из-за коронавируса.

По информации Le Journal de Quebec, организаторы рассматривают возможность переноса боя на более позднюю дату.

Напомним, Бетербиев является чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC. На профессиональном ринге он одержал 15 побед (все нокаутом) в 15 поединках.

18 октября 2019 года россиянин победил техническим нокаутом украинца Александра Гвоздика.

Мэн Фаньлун также не знает поражений, одержав 16 побед (10 нокаутом).