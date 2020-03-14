Американский боксер Бронер арестован за вождение в нетрезвом виде

Американский боксер Эдриан Бронер арестован за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает TMZ, сотрудники полиции задержали спортсмена в пятницу вечером в Майами.
Напомним, 30-летний Бронер является бывшим чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
В своей профессиональной карьере он одержал 33 победы (24 - нокаутом), потерпел четыре поражения и один поединок завершил вничью. Еще один бой признан несостоявшимся.
В феврале Бронер устроил потасовку во время церемонии взвешивания перед боем Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.
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