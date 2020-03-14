Боец Гугов и его команда дисквалифицированы за драку на турнире по ММА Срок дисквалификации составит два года.

Российский боец Алим Гугов и члены его команды дисквалифицированы за драку на турнире АСА Young Eagles 12.

«Дисциплинарный комитет при атлетической комиссии лиги ACA вынес решение о дисквалификации бойца Алима Гугова и его секундантов на турнире Ислама Гугова и Беслана Жамурзова», — приводит ТАСС слова президента ACA Young Eagles Руслана Хамзаева.

Все трое будут дисквалифицированы и отстранены от участия в турнирах организации на два года. Никто из них не сможет принимать участие в официальных мероприятиях АСА и АСА Young Eagles в качестве бойца или секунданта.