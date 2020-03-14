Бетербиев надеется, что бой против Мэна Фаньлуна не отменят Российский боксер должен сразиться с китайцем в канадском Квебеке 28 марта.

Канадское издание Le Journal de Quebec сообщило о том, что бой Артура Бетербиева и Мэна Фаньлуна может быть отменен из-за пандемии коронавируса. Поединок должен состояться в Квебеке 28 марта.

Вот, что по этому поводу написал Бетербиев на своей странице в инстаграме:

«Моя тренировка, которая должна была пройти в пятницу вечером, на стадионе в Квебеке отменена. Будем надеяться, что бой 28 марта не будет отменен».

Бетербиев является чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. На профессиональном ринге 34-летний россиянин выиграл все 15 поединков нокаутом.

У 31-летнего китаец Мэн Фаньлун тоже безупречный послужной список – 16 побед в 16 профессиональных боях (из них 10 нокаутом).

Напомним, что правительство Квебека ранее отменило чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти в Монреале с 16 по 22 марта.