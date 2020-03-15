Дерек Чисора – о бое с Усиком: Моя цель – выключить ему свет Британский боксер Дерек Чисора поделился ожиданиями от поединка с украинцем Александром Усиком.

– Я собираюсь нокаутировать его. Моя цель – выключить ему свет. Я буду бить его по всему телу. По рукам, плечам, по носу – везде. Это будет один из лучших боев за последние 10 лет. Вот увидите, – цитирует Чисору Boxing News 24.

Напомним, что бой между Усиком и Чисорой должен пройти 23 мая в Лондоне. Поединок должен был состояться 28 марта, однако по причине травмы украинца, поединок был перенесен.

Стоит отметить, что победитель этого боя сможет встретиться с британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, и IBO Энтони Джошуа.

На счету украинца 17 побед в 17 поединках на профессиональном уровне. Чисора за свою карьеру провел 41 бой, добившись 32 побед при девяти поражениях.