Бой Бетербиева и Мэн Фаньлуна может быть перенесен Поединок может пройти в США вместо Канады.

Бой между чемпионом мира по версии IBF российским боксером Артуром Бетербиевым и китайским бойцом Мэн Фаньлуном могут перенести из Канады в США.

Организаторы планируют не менять дату поединка и провести его 28 марта, как и было изначально запланировано, сообщает BoxingNews24.

Ранее бой был запланирован в канадском Квебеке. Бетербиев, выступающий в полутяжелом весе, владеет титулами IBF и WBC. В предстоящем поединке российский спортсмен будет защищать только пояс IBF.

35-летний Бетербиев одержал на профессиональной арене 15 побед, все завершив нокаутом. Мэн Фаньлун тоже еще не проигрывал, на его счету 16 побед, из них 10 — нокаутом.