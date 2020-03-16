Андрей Рябинский: Ждем новостей из Англии, надеемся, что Поветкин - Уайт состоится в мае

«Коронавирус все серьезнее влияет на все сферы жизни и взаимодействия между людьми и странами, спорт не исключение, и естественно эти риски нельзя не учитывать, — сказал Рябинский. — Мы находимся в постоянном контакте с Эдди Хирном, пока никаких намерений переносить этот бой нет, но правительства постоянно вводят новые меры борьбы с вирусом, и ситуация может измениться в любой момент. Кроме того, ограничения международного транспортного сообщения и правил въезда-выезда могут создать проблемы и для подготовки к бою, например, для приезда спарринг-партнеров».

Напомним, что поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом 2 мая в Манчестере станет главным событием большого вечера бокса британской промоутерской компании Matchroom Boxing. На кону в нем будет титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, принадлежащий Диллиану Уайту.