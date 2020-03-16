Бой Федора Чудинова и Айзека Чилембы перенесен Причиной стало распространение эпидемии коронавируса по планете.

Запланированный на 21 марта во Владикавказе бой между чемпионом WBA Gold во втором среднем весе россиянином Федором Чудиновым (22-2, 15 нокаутов) и малавийцем Айзеком Чилембой (26-7-2, 10 нокаутов) перенесен на неопределенный срок.

Поединок должен был состояться в рамках боксерского вечера, главным из которых должен был стать именно этот бой, сообщает Sport24.

«Поддерживаю решение Минспорта, ведь здоровье — самое главное на сегодняшний день. Этим нельзя рисковать. Поэтому турнир 21 марта во Владикавказе, в главном бою которого на ринг должны были выйти Федор Чудинов и Айзек Чилемба, не состоится и будет перенесен. О сроках пока говорить рано. Зрителям будут возвращены деньги за билеты», — заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Он отметил, что в целях обеспечения безопасности будут разосланы письма в регионы, чтобы в боксерских залах временно приостановили тренировки.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.