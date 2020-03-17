Артур Бетербиев: Поединок с Фаньлуном будет перенесен на более позднюю дату Российский боксер Артур Бетербиев на своей странице в Instagram сообщил о переносе боя с китайцем Мэн Фаньлуном из-за пандемии коронавируса.

– Я должен сообщить вам пренеприятнейшее известие: мой следующий бой, который должен был состояться 28 марта, отменен. Поединок будет перенесен на более позднюю дату. Хотел бы поблагодарить свою команду и всех болельщиков за поддержку, – написал Бетербиев.

Напомним, что поединок должен был состояться 28 марта в Квебеке.

Бетербиев является чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. На профессиональном ринге 34-летний россиянин выиграл все 15 поединков нокаутом.

У 31-летнего Фаньлуна – 16 побед в 16 профессиональных боях (из них 10 нокаутом).