Артур Бетербиев: Поединок с Фаньлуном будет перенесен на более позднюю дату - Советский спорт
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17 марта 2020 06:41БоксКорегин Владислав

Артур Бетербиев: Поединок с Фаньлуном будет перенесен на более позднюю дату

Российский боксер Артур Бетербиев на своей странице в Instagram сообщил о переносе боя с китайцем Мэн Фаньлуном из-за пандемии коронавируса.

– Я должен сообщить вам пренеприятнейшее известие: мой следующий бой, который должен был состояться 28 марта, отменен. Поединок будет перенесен на более позднюю дату. Хотел бы поблагодарить свою команду и всех болельщиков за поддержку, – написал Бетербиев.

Напомним, что поединок должен был состояться 28 марта в Квебеке.

Бетербиев является чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. На профессиональном ринге 34-летний россиянин выиграл все 15 поединков нокаутом.

У 31-летнего Фаньлуна – 16 побед в 16 профессиональных боях (из них 10 нокаутом).

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Я должен сообщить вам пренеприятнейшее известие: мой следующий бой, который должен был состояться 28 марта, отменён. Бой будет перенесен на более позднюю дату. Хотел бы поблагодарить свою команду и всех болельщиков за поддержку. It's with great regret that I learned this afternoon that my March 28 bout has been canceled. It will be rescheduled as soon as possible. I want to thank my coaches and training partners for their hard work in helping me to prepare for this fight. In the meantime everyone stay safe and take care of your family and fellow citizens! #boxing #coronavirus #toprank #espn #canada #chechnya #ibf #wbc #montreal #бокс

Публикация от Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)

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