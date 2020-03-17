Бой между Ковалевым и Баррерой был отложен

– Участники были проинформированы о том, что шоу DAZN от 25 апреля в Калифорнии, главным поединком которого должен был стать бой между Сергеем Ковалевым и Салливаном Баррерой, было отложено. Обьявлений касательно новой даты боя пока нет, – написал Коппинджер.
Ранее был перенесен бой между россиянином Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлуном.
Напомним, что Ковалев в ноябре прошлого года проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO. В своей карьере 36-летний россиянин провел 39 поединков, одержал победу в 34, 29 из которых завершились нокаутом.
Что касается Барреры, то 38-летний кубинец в своей карьере победил в 22 боях (14 нокаутом) и три раза уступил.
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