Бой между Ковалевым и Баррерой был отложен Журналист The Athletic Майк Коппинджер на своей странице в Twitter сообщил о переносе поединка между россиянином Сергеем Ковалевым и кубинцем Салливаном Баррерой.

– Участники были проинформированы о том, что шоу DAZN от 25 апреля в Калифорнии, главным поединком которого должен был стать бой между Сергеем Ковалевым и Салливаном Баррерой, было отложено. Обьявлений касательно новой даты боя пока нет, – написал Коппинджер.

Ранее был перенесен бой между россиянином Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлуном.

Напомним, что Ковалев в ноябре прошлого года проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO. В своей карьере 36-летний россиянин провел 39 поединков, одержал победу в 34, 29 из которых завершились нокаутом.

Что касается Барреры, то 38-летний кубинец в своей карьере победил в 22 боях (14 нокаутом) и три раза уступил.