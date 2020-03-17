Бой Альвареса и Сондерса перенесен Причиной стала вспышка эпидемии коронавируса в мире.

Поединок между чемпионом мира в среднем весе по версии WBA Саулем Альваресом и обладателем титула WBO Билли Джо Сондерсом перенесен на июнь.

Изначально поединок должен был состояться второго мая в Лас-Вегасе. Причиной переноса стало распространение эпидемии коронавируса в мире.

29-летний Альварес за свою карьеру выиграл 53 боя, потерпел одно поражение и свел 2два боя вничью. Билли Джо Сондерс является непобежденным бойцом. На его счету 29 побед (из них 14 нокаутом).

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.