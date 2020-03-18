Головкин и Альварес договорились о третьем бое Поединок состоится в Далласе 12 сентября.

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и чемпион мира по версиям WBA Super и WBS Franchise мексиканец Сауль Альварес договорились о проведении своего третьего поединка. The Athletic сообщает, что бой состоится 12 сентября в Далласе.

Для обоих боксеров поединок в Техасе не станет первым в нынешнем году. Альварес планирует встретится с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом, а Головкин – с поляком Камилом Шереметой. Оба боя запланированы на июнь.

Напомним, что в первом поединке Головкина с Альваресом 16 сентября 2017 года была зафиксирована ничья. 15 сентября 2018-го судьи отдали победу мексиканцу.