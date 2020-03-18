Бой Джошуа – Пулев могут перенести на июль - Советский спорт
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18 марта 2020 09:45БоксКорегин Владислав

Бой Джошуа – Пулев могут перенести на июль

Запланированный на июнь 2020 года поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым может быть перенесен.

По информации Boxing Scene, главной причиной данного решения является коронавирус.

Отметим, что поединок должен был состояться 20 июня на одном из футбольных стадионов Лондона.

30-летний Джошуа провел 24 боя на профессиональном ринге. Британец одержал 23 победы (21 нокаутом) и потерпел одно поражение. В своем последнем поединке он победил мексиканца Энди Руиса в рамках повторного боя.

38-летний Пулев имеет в своем активе 28 побед (14 нокаутов) и одно поражение. Свою единственную неудачу болгарин потерпел от Владимира Кличко в ноябре 2014 года. В своем последнем поединке Кубран в ноябре прошлого года победил американца Райделла Букера.

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