Бой Джошуа – Пулев могут перенести на июль

По информации Boxing Scene, главной причиной данного решения является коронавирус.
Отметим, что поединок должен был состояться 20 июня на одном из футбольных стадионов Лондона.
30-летний Джошуа провел 24 боя на профессиональном ринге. Британец одержал 23 победы (21 нокаутом) и потерпел одно поражение. В своем последнем поединке он победил мексиканца Энди Руиса в рамках повторного боя.
38-летний Пулев имеет в своем активе 28 побед (14 нокаутов) и одно поражение. Свою единственную неудачу болгарин потерпел от Владимира Кличко в ноябре 2014 года. В своем последнем поединке Кубран в ноябре прошлого года победил американца Райделла Букера.
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