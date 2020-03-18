Майк Тайсон: Драться сейчас не круто, через 200 лет будут помнить только пятерых бойцов Бывший чемпион мира поделился мнением о ситуации в профессиональном боксе.

В интервью The Sportsman один из самых знаменитых боксеров в истории спорта Майк Тайсон рассказал о том, какую цель должен преследовать каждый боксер:

«Чего не хватает миру бокса на сегодняшний день? Бокс – это загадка, как и весь спорт. Вот, что действительно имеет значение: через двести лет, вероятно, будет только пять бойцов, которых люди будут помнить. Вот в чем суть. Речь не о деньгах, не о том, чтобы стать богатым, а о том, чтобы они не перестали называть ваше имя до тех пор, пока планета существует.

Мне нравится слово «драться». Но оно больше не является политически корректным словом в этой области. Драться сейчас не круто. Это слово может вызвать негативные коннотации, но не в том случае, если вы используете его в духовном значении. Это духовный феномен, просто вы не видите в этом духовности, потому что тут преобладает физический аспект. Мы хотим быть Ахиллесом в своем собственном уме. Королем всех бойцов».

Тайсон был чемпионом мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996) и IBF (1987-1990).