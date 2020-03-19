Федор Чудинов: Чилембу просто не пустили в Россию Поединок был запланирован на 21 марта.

Российский боксер Федор Чудинов рассказал, что его ближайшего соперника, малавийца Айзека Чилембу, не пустили в Россию из-за распространения коронавируса.

Бой должен был пройти во Владикавказе, 21 марта.

«Из-за коронавируса изначально планировали сделать шоу без зрителей, но так как закрыли международные перелеты, Чилембу просто не пустили в Россию. Вся подготовка у нас строилась под эту дату. Сейчас бой будут переносить, и придется корректировать график тренировок. Предварительно сказали, что перенесут на месяц, но все будет зависеть от обстановки, когда снимут карантин с международных перелетов», - рассказал Чудинов в интервью News.ru.

Напомним, 32-летний Чудинов провел 24 боя на профессиональном ринге, одержал 22 победы (15 - нокаутом) и потерпел два поражения.

В активе Чилембы 32 поединка, 25 побед (10 - нокаутом), пять поражений и две ничьи.

С 18 марта по 1 мая 2020 года в России введены ограничение и запрет въезда на территорию страны через все воздушные, морские и сухопутные границы для всех иностранцев и лиц без гражданства. Данная мера принята в связи с распространением коронавируса.