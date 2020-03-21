Чудинов – о пандемии коронавируса: Зачем эта паника? Продукты не исчезнут На данный момент от этой болезни скончались больше 11 тысяч человек.

Российский боксер Федор Чудинов высказался на фоне проблем из-за пандемии коронавируса.

«Большую часть времени сейчас провожу дома, выхожу если только в магазин. Но я не понимаю тот момент, что все скупают продукты. Зачем эта паника? Продукты не исчезнут, их хватит на очень долгое время. Я не поддаюсь панике», – цитирует 32-летнего боксера официальный сайт Федерации бокса России.

Добавим, что 21 марта Чудинову предстоял поединок против малавийца Айзека Чилембы, намеченный во Владикавказе, однако, шоу отменили из-за угрозы распространения коронавируса.