Александр Емельяненко: Лупану сначала Минеева, потом Исмаилова Боец смешанных единоборств не сомневается в победе над оппонентами.

Известный боец Александр Емельяненко уверен, что одержит победы в ближайших боях с Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Тут мне на днях стало известно о том, что намечается бой с Минеевым. Сначала его лупану, потом Исмаилова. Загоню их обратно в свою весовую категорию, чтобы не лезли к тяжам», — написал Емельяненко на своей странице в Instagram.

24 июля Емельяненко должен провести бой с Магомедом Исмаиловым. Изначально бой планировали провести третьего апреля, но его перенесли из-за пандемии коронавируса в мире. После стало известно, что ранее Емельяненко по правилам бокса проведет бой против бойца ММА Владимира Минеева.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.