Боб Арум: Сложно сказать, пройдет ли бой между Ломаченко и Лопесом в мае или июне - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
22 марта 2020 07:24БоксКорегин Владислав

Боб Арум: Сложно сказать, пройдет ли бой между Ломаченко и Лопесом в мае или июне

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, рассказал о том, когда состоится между чемпионом мира по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом.

– Сложно сказать, пройдет ли этот бой в мае или июне. Ломаченко проводит тренировочный лагерь на Украине. Что можно сказать наверняка, так это то, что в какой-то момент поединок обязательно состоится. Пока не буду говорить, перенесут эту встречу или нет, – цитирует Арума Boxing News 24.

Ранее стало известно, что объединительный бой в легком весе между спортсменами должен состояться 30 мая. Однако о месте проведения пока ничего неизвестно.

В активе 32-летнего Ломаченко 15 поединков, в которых он потерпел лишь одно поражение, а 10 из 14 поединков завершились нокаутом. Что касается Лопеса, то 22-летний американец одержал победы во всех своих 15 боях (12 нокаутом).

Белоруссии коронавирус не помеха! Только здесь по-прежнему играют в футбол Белорусская лига – единственный турнир в Европе, который не ушел на карантин. «Советский спорт» – о том, чем еще примечателен местный чемпионат. 20.03.2020 19:00 Футбол Шарафудинов Виктор
Еще по теме:
Хавьер Пасторе: Думаю, что этот сезон будет невозможно закончить Боб Арум: Сложно сказать, пройдет ли бой между Ломаченко и Лопесом в мае или июне Серхио Рамос – о смерти Санса: Очень печальный день для «Реала»
Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Доротея Вирер: Шестой день карантина, муж начинает меня бесить (фото) Российские биатлонисты находятся на карантине Иван Черезов: Французы здорово прибавили в прошедшем сезоне, особенно Жаклен
Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски Великий француз выиграл свою последнюю в карьере гонку 14.03.2020 18:15 Биатлон Волохов Юрий
Добро пожаловать в Сочи. Сезон в КХЛ может завершиться в олимпийской столице Один из рассматриваемых лигой вариантов окончания сезона - проведение турнира с участием шести команд в Сочи. 18.03.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новый закон о трансферах и дело Задорова Как избежать проблем 90-х при принятии новых законодательных инициатив, которые должны урегулировать спортивные переходы в иностранные клубы. 21.03.2020 20:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
08:43 Футбол Перишич хочет остаться в «Баварии»
08:34 Футбол «Арсенал» готов продать Мхитаряна в «Рому» за 25 миллионов евро
08:16 Футбол Защитник «Айнтрахта» Ндика может перейти в «Ливерпуль» или «Арсенал»
07:49 Футбол Хавьер Пасторе: Думаю, что этот сезон будет невозможно закончить
07:35 Футбол «Ливерпуль» включился в гонку за Руиса
07:24 Бокс Боб Арум: Сложно сказать, пройдет ли бой между Ломаченко и Лопесом в мае или июне
07:10 Футбол «Матч ТВ» будет показывать матчи чемпионата Австралии
06:54 ММА Даниэль Кормье – о завершении карьеры: Мне нужно еще раз подраться с Миочичем, и на этом все
06:38 Футбол Серхио Рамос – о смерти Санса: Очень печальный день для «Реала»
06:27 Футбол Источник: У Феллайни после возвращения в Китай был выявлен коронавирус
01:59 Олимпиада Испанская федерация футбола присоединилась к просьбам о переносе Олимпиады
01:47 ММА Конор Макгрегор: Крепись, Ирландия! Оставайтесь бдительны!
01:34 Футбол «Реал»: При Сансе клуб выиграл Кубок чемпионов впервые за 32 года, мадридисты скорбят о его смерти
01:24 Фигурное катание Волосожар и Траньков решили срочно покинуть США
01:13 Футбол Чемпионат Англии могут возобновить 1 июня, проводить матчи собираются без зрителей
01:06 Футбол У еще одного футболиста «Айнтрахта» обнаружили коронавирус
00:56 Футбол Криштиану Роналду и Жорже Мендеш помогут португальским больницам
00:48 Футбол Ибрагимович собирается завершить карьеру
00:34 Олимпиада Томас Бах: Отмена Олимпийских игр была бы наименее справедливым решением
00:19 Футбол Умер бывший президент «Реала» Санс, который заразился коронавирусом
Скандал в Серпухове: все местные депутаты получали деньги от администрации города
Неделя Ростова: школы на удаленке, партнёр по карантину для Лиман, эмиграция Мамаева
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Тюменцам за нарушение карантина грозит штраф до полумиллиона рублей
В Хабаровском крае подтверждён четвёртый случай заражения коронавирусом
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика