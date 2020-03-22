Боб Арум: Сложно сказать, пройдет ли бой между Ломаченко и Лопесом в мае или июне

– Сложно сказать, пройдет ли этот бой в мае или июне. Ломаченко проводит тренировочный лагерь на Украине. Что можно сказать наверняка, так это то, что в какой-то момент поединок обязательно состоится. Пока не буду говорить, перенесут эту встречу или нет, – цитирует Арума Boxing News 24.
Ранее стало известно, что объединительный бой в легком весе между спортсменами должен состояться 30 мая. Однако о месте проведения пока ничего неизвестно.
В активе 32-летнего Ломаченко 15 поединков, в которых он потерпел лишь одно поражение, а 10 из 14 поединков завершились нокаутом. Что касается Лопеса, то 22-летний американец одержал победы во всех своих 15 боях (12 нокаутом).
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