Генри Сехудо: Преклоните колени Боец смешанных единоборств намерен стать лидером рейтинга во всех весах по версии UFC.

Обладатель титула UFC в легчайшем и наилегчайшем весах Генри Сехудо намерен обойти первого и второго номеров в рейтинге организации Джона Джонса и Хабиба Нурмагомедова.

«Эти два человека находятся выше меня в рейтинге, и я хочу сказать вам одну вещь: никакой вирус меня не остановит, первое место будет моим! Преклоните колени, — написал Сехудо на своей странице в Instagram.

33-летний американец девятого мая на UFC 250 будет защищать пояс чемпиона легчайшего дивизиона в бою с ровесником — бразильцем Жозе Алдо.

Бой не знающего поражений в MMA Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном уже несколько раз переносился из-за травм. Сейчас же проведение поединка находится под угрозой из-за пандемии коронавируса, бушующей в мире. Однако в UFC заявили, что главный бой года состоится в любом случае.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.