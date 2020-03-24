Генри Сехудо: Преклоните колени

Обладатель титула UFC в легчайшем и наилегчайшем весах Генри Сехудо намерен обойти первого и второго номеров в рейтинге организации Джона Джонса и Хабиба Нурмагомедова.
«Эти два человека находятся выше меня в рейтинге, и я хочу сказать вам одну вещь: никакой вирус меня не остановит, первое место будет моим! Преклоните колени, — написал Сехудо на своей странице в Instagram.
33-летний американец девятого мая на UFC 250 будет защищать пояс чемпиона легчайшего дивизиона в бою с ровесником — бразильцем Жозе Алдо.
Бой не знающего поражений в MMA Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном уже несколько раз переносился из-за травм. Сейчас же проведение поединка находится под угрозой из-за пандемии коронавируса, бушующей в мире. Однако в UFC заявили, что главный бой года состоится в любом случае.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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