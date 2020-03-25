Алексей Егоров: Мой следующий бой должен стать чемпионским Россиянин является обязательным претендентом на титул чемпионата мира по версии WBA.

Российский боксер Алексей Егоров рассказал, с кем хотел бы провести следующий поединок.

«Следующий бой должен стать чемпионским, если не случится никаких форс-мажоров. Хотел бы встретиться с Арсеном Гуламиряном. Он хороший, обученный и крепкий боксер. Ничего плохого сказать про него не могу», - рассказал Егоров в интервью News.ru.

Напомним, 28-летний Егоров провел 11 поединков и во всех одержал победу (7 - нокаутом). Свой последний бой россиянин провел 12 марта. В десятираундовом поединке он победил по очкам чеха Василя Дуцара и стал обязательным претендентом на титул чемпионата мира по версии WBA.

32-летний Гуламирян является Суперчемпионом мира по версии WBA. В его активе 26 побед в 26 поединках (18 - нокаутом).