Усик – о пандемии коронавируса: Паника порождает панику На данный момент от этой болезни скончались более 21 тысячи человек.

Украинский боксер Александр Усик выступил с заявлением на фоне непростой ситуации во всем мире из-за пандемии коронавируса.

«Паника порождает панику. Выезжайте в лес и дышите свежим воздухом. Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Дышите и радуйтесь.

Мы голову забиваем лишним. Я не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы молчим о СПИДе, туберкулезе, авариях, почему мы об этом не говорим?» – приводит слова Усика Newsone.