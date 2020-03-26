Бой Поветкина и Уайта пока не перенесен Поединок должен состояться в Манчестере второго мая, но его могут отменить из-за пандемии коронавируса.

Бой россиянина, Русского витязя, Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта пока не собираются переносить.

Как сообщает ТАСС, запланированный на второе мая поединок пока не отменен даже несмотря на пандемию коронавируса в мире.

Победитель этого противостояния станет претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. 40-летний Поветкин одержал на профессиональном ринге 35 побед (24 нокаутом), потерпел два поражения и и один бой завершил вничью. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.